Минагрополитики: в Украине нет общей картины о геопространственных данных

"Украинская национальная инфраструктура геопространственных данных, она где-то есть. Это "где-то" у каждого органа власти или у поставщиков коммунальных услуг или где-то еще эта информация содержится. Причем я думаю, что у нас есть проблема также дополнительная: эта информация содержится на различных носителях, собрана различными способами и не структурирована. Необходимо сделать очень много работы, чтобы информацию, которая есть, привести к единому формату", - сказал М.Мартынюк.

Он добавил, что сейчас начал функционировать с помощью японской стороны пилотный проект по сбору этих данных в Винницкой области.

"Этот проект реализуется при поддержке японского правительства и Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Хотел бы поблагодарить наших японских партнеров за то, что они помогают нам в осуществлении такого нового и революционного дела, как построение инфраструктуры геопространственных данных. Я напомню, что Украина взяла на себя обязательства по имплементации европейской директивы INSPIRE относительно геопространственных данных, но Украина имеет совсем незначительный опыт в работе с подобного масштаба базой данных. И как раз у нас будет опыт наших японских коллег", - сказал он.