З найкращим результатом: українець Романчук пройшов у фінал ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем

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Як зазначили, для Романчука це був уже другий старт на чемпіонаті світу-2022 в Будапешті: на дистанції 400 метрів вільним стилем кваліфікації він не подолав. На 800-метрівці Михайло був єдиним українцем.

"Романчук змагався у третьому кваліфікаційному запливі з чотирьох. Основне завдання - потрапити до топ-8 найкращих за часом, які проходили до фіналу. У своєму кваліфікаційному запливі головним суперником українця за найкращий час був німець Флоріан Веллброк. Романчук та Веллброк майже однаково пропливли усю дистанцію, на фініші українець випередив опонента на 0.05 секунди. Романчук показав час 7:44.75, і цей результат зрештою став найкращим загалом у кваліфікації", - ідеться в повідомленні.

До фінального запливу відібралися по чотири плавці з третього та четвертого кваліфікаційних запливів. Боротися за медалі у фіналі будуть усі топ-4 найкращих з Олімпіади-2020: чемпіон Боббі Фінке, срібний призер Грегоріо Пальтріньєрі, українець Михайло Романчук та німець Флоріан Веллброк.

Нагадаємо

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту у Будапешті.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 здобула на світовій першості “срібло” в артистичному плаванні. У технічному соло Федіна посіла друге місце, отримавши за свій виступ 91.9555 бала.