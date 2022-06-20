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Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Київ • УНН

 • 195280 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який триває в Будапешті, передає УНН.

Деталі

21-річні українки з результатом 91,8617 бала здобули “срібло” з артистичного плавання у технічному дуеті.

Золоті нагороди вибороли представниці Китаю Люї Ван та Цяньї Ван (93,7536). “Бронзу” отримали Ейріні Александрі та Анна-Марія Александрі (Австрія).

Доповнення

Марина та Владислава Алексіїви здобули свою першу нагороду в кар’єрі на рівні чемпіонатів світу — ЧС у Будапешті для них є дебютним в кар’єрі. Раніше вони виграли п’ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.

Нагадаємо

Українська синхроністка Марта Федіна стала призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що йде в Будапешті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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