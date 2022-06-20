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Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта

Киев • УНН

 • 195278 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексеевы стали серебряными призерками чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, передает УНН.

Детали

21-летние украинки с результатом 91,8617 балла получили “серебро” из артистического плавания в техническом дуэте.

Золотые награды завоевали представительницы Китая Люи Ван и Цяньи Ван (93,7536). “Бронзу” получили Эйрине Александри и Анна-Мария Александри (Австрия).

Дополнение

Марина и Владислава Алексеевы получили свою первую награду в карьере на уровне чемпионатов мира — ЧМ в Будапеште для них является дебютным в карьере. Ранее они выиграли пять медалей Мировой серии в дуэте, в том числе две золотые 2019 года.

Напомним

Украинская синхронистка Марта Федина стала призершей чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, что идет в Будапеште.

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