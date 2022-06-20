Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексеевы стали серебряными призерками чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, передает УНН.
Детали
21-летние украинки с результатом 91,8617 балла получили “серебро” из артистического плавания в техническом дуэте.
Золотые награды завоевали представительницы Китая Люи Ван и Цяньи Ван (93,7536). “Бронзу” получили Эйрине Александри и Анна-Мария Александри (Австрия).
Дополнение
Марина и Владислава Алексеевы получили свою первую награду в карьере на уровне чемпионатов мира — ЧМ в Будапеште для них является дебютным в карьере. Ранее они выиграли пять медалей Мировой серии в дуэте, в том числе две золотые 2019 года.
Напомним
Украинская синхронистка Марта Федина стала призершей чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, что идет в Будапеште.