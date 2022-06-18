Україна здобула медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Деталі

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 здобула на світовій першості “срібло” в артистичному плаванні. У технічному соло Федіна посіла друге місце, отримавши за свій виступ 91.9555 бала.

“Золото” виграла японка Юкіко Інуї (92.8662). “Бронза” дісталася Євангелії Платаніоті з Греції — 89.511.

Доповнення

Для Фєдіної це перша в кар’єрі особиста нагорода чемпіонату світу й сьома загалом. До цього вона шість разів піднімалася на п’єдестал світової першості: двічі — в дуеті та чотири рази — в команді.

Це також перша медаль української збірної на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту.

Востаннє особисту медаль в цьому виді спорту збірна України мала ще в 2017 році, тоді Анна Волошина завоювала дві “бронзи” — в технічному й довільному соло.

Нагадаємо

У Португалії триває чемпіонат світу з аеробіки, на якому 18-річна українка Анастасія Курашвілі виборола золоту медаль.