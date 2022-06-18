Украина завоевала медаль на чемпионате мира по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинская синхронистка Марта Федина стала призером чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, который идет в Будапеште. Об этом сообщает УНН.
Детали
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 завоевала на мировом первенстве “серебро” в артистическом плавании. В техническом соло Федина заняла второе место, получив за свое выступление 91.9555 балла.
“Золото” выиграла японка Юкико Инуи (92.8662). “Бронза” досталась Евангелии Платаниоти из Греции — 89.511.
Дополнение
Для Фединой это первая в карьере личная награда чемпионата мира и седьмая в общем. До этого она шесть раз поднималась на пьедестал мирового первенства: дважды — в дуэте и четыре раза — в команде.
Это также первая медаль украинской сборной на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта.
В последний раз личную медаль в этом виде спорта сборная Украины имела еще в 2017 году, тогда Анна Волошина завоевала две “бронзы” — в техническом и произвольном соло.
Напомним
В Португалии продолжается чемпионат мира по аэробике, на котором 18-летняя украинка Анастасия Курашвили завоевала золотую медаль.