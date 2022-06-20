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С лучшим результатом: украинец Романчук прошел в финал ЧМ-2022 на дистанции 800 м вольным стилем

Киев • УНН

 • 209828 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук с лучшим результатом прошел в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает "Общественное Спорт", информирует УНН.

Детали 

Отмечается, что для Романчука это был уже второй старт на чемпионате мира-2022 в Будапеште: на дистанции 400 метров свободным стилем квалификации он не преодолел. На 800-метровке Михаил был единственным украинцем.

Цитата

"Романчук соревновался в третьем квалификационном заплыве из четырех. Основная задача – попасть в топ-8 лучших по времени, проходивших в финал. В своем квалификационном заплыве главным соперником украинца за лучшее время был немец Флориан Веллброк. Романчук и Веллброк почти одинаково проплыли всю дистанцию, на финише украинец опередил оппонента на 0.05 секунды. Романчук показал время 7:44.75, и этот результат в конечном итоге стал лучшим в квалификации", - говорится в сообщении.

К финальному заплыву отобрались по четыре плавца из третьего и четвертого квалификационных заплывов. Бороться за медали в финале будут все топ-4 лучших из Олимпиады-2020: чемпион Бобби Финке, серебряный призер Грегорио Пальтриньери, украинец Михаил Романчук и немец Флориан Веллброк.

Напомним 

Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексеевы стали серебряными призерками чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, который длится в Будапеште.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 завоевала на мировом первенстве серебро в артистическом плавании. В техническом соло Федина заняла второе место, получив за свое выступление 91.9555 баллов.

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