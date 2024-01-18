Аналітики прогнозують зростання міграції до Європи в цьому році - ЗМІ

Міграція в Європу збільшиться 2024 року, оскільки люди намагатимуться потрапити на континент до початку дії нових законів, спрямованих на скорочення кількості біженців, стверджує аналітичний центр ICMPD, пише The Guardian, інформує УНН.

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За прогнозами Міжнародного центру розвитку міграційної політики (ICMPD), багато хто з тих, хто хоче приїхати до Європи, поспішать до посилення міграційного законодавства.

"Я називаю це ефектом закритого магазину. Люди почують, як усі ці заходи щодо міграції оголошуються під час передвиборчих кампаній, і подумають, що вони мають бути тут (у ЄС - ред.) до того, як вони набудуть чинності", - сказав Міхаель Шпінделеггер, генеральний директор ICMPD.

Він закликав політиків подвоїти зусилля зі створення легальних маршрутів і налагодити партнерські стосунки з приватними підприємствами для створення центрів у країнах Африки та Центральної Азії, звідки до Європи прибуває велика кількість мігрантів.

Також у доповіді центру йдеться про те, що війна на Близькому Сході та перспектива повернення Дональда Трампа до влади в США призведуть до величезних потоків людей.

Унаслідок запровадження США обмежень на міграційні маршрути може зрости кількість венесуельців і колумбійців, які користуються безвізовим режимом відвідування Іспанії.

Нові міграційні закони, узгоджені ЄС наприкінці минулого року, спочатку будуть скоріше магнітом, ніж стримувальним фактором для багатьох, хто спробує потрапити до Європи до того, як вони набудуть чинності наприкінці цього року.

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Колишній віце-канцлер і міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпінделеггер заявив, що мігранти потрібні Європі для того, щоб ЄС міг підтримувати достатню кількість робочої сили, якої не вистачає в усьому блоці.

Комісар ЄС Ільва Йоганссон нещодавно заявила про необхідність збільшення кількості працівників у ЄС на 1 мільйон осіб, щоб іти в ногу з демографічними змінами, зазначивши водночас, що "зробити це впорядкованим способом - складне завдання".

Шпінделеггер каже, що цифри набагато вищі: тільки в Німеччині потрібен 1 мільйон осіб, а в Австрії - 500 000. Він попередив, що якщо приватний сектор не зможе найняти співробітників, він просто перемістить інвестиції в інше місце.

Доповнення

Очікується, що остаточні дані ЄС за 2023 рік покажуть, що торік було подано понад 1 млн заяв про надання притулку, що приблизно на 20% більше, ніж у 2022 році, і є найвищим показником з 2016 року.