Аналитики прогнозируют рост миграции в Европу в этом году - СМИ

Миграция в Европу увеличится в 2024 году, поскольку люди будут пытаться попасть на континент до введения новых законов, направленных на сокращение числа беженцев, утверждает аналитический центр ICMPD, пишет The Guardian, информирует УНН.

Детали

По прогнозам Международного центра развития миграционной политики (ICMPD), многие из тех, кто хочет приехать в Европу, поспешат до ужесточения миграционного законодательства.

"Я называю это эффектом закрытого магазина. Люди услышат, как все эти меры по миграции объявляются в ходе предвыборных кампаний, и подумают, что они должны быть здесь (в ЕС - ред.) до того, как они вступят в силу", - сказал Михаэль Шпинделеггер, генеральный директор ICMPD.

Он призвал политиков удвоить усилия по созданию легальных маршрутов и наладить партнерские отношения с частными предприятиями для создания центров в странах Африки и Центральной Азии, откуда в Европу прибывает большое количество мигрантов.

Также в докладе центра говориться, что война на Ближнем Востоке и перспектива возвращения Дональда Трампа к власти в США приведут к огромным потокам людей.

В результате введения США ограничений на миграционные маршруты может возрасти число венесуэльцев и колумбийцев, пользующихся безвизовым режимом посещения Испании.

Новые миграционные законы, согласованные ЕС в конце прошлого года, поначалу будут скорее магнитом, чем сдерживающим фактором для многих, кто попытается попасть в Европу до того, как они вступят в силу в конце этого года.

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Бывший вице-канцлер и министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделеггер заявил, что мигранты нужны Европе для того, чтобы ЕС мог поддерживать достаточное количество рабочей силы, которой не хватает по всему блоку.

Комиссар ЕС Ильва Йоханссон недавно заявила о необходимости увеличения числа работников в ЕС на 1 миллион человек, чтобы идти в ногу с демографическими изменениями, отметив при этом, что "сделать это упорядоченным способом - сложная задача".

Шпинделеггер говорит, что цифры гораздо выше: только в Германии требуется 1 миллион человек, а в Австрии - 500 000. Он предупредил, что если частный сектор не сможет нанять сотрудников, он просто переместит инвестиции в другое место.

Дополнение

Ожидается, что окончательные данные ЕС за 2023 год покажут, что в прошлом году было подано более 1 млн заявлений о предоставлении убежища, что примерно на 20% больше, чем в 2022 году, и является самым высоким показателем с 2016 года.