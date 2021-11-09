Міграційна криза: Польща закрила в Кузниці прикордонний перехід із Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні Польща на кордоні з Білорусією в Кузниці закрила пункт пропуску через стрімкий наплив мігрантів. Про це повідомила польська прикордонна служба, інформує УНН.
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“У зв’язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні 9 листопада з 07:00 вантажний та пасажирський рух буде зупинено в обох напрямках на автомобільному прикордонному переході в Кузниці”, — ідеться у повідомленні.
Мандрівникам рекомендовано прямувати до пунктів пропуску у Тересполі та Бобровниках.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.
Учора, 8 листопада, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.
На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.