Ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію ЄС - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням щодо реалізації ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes), передає УНН.
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Ця ініціатива була започаткована 12 травня 2022 року. Її мета – сприяти налагодженню та вдосконаленню альтернативних маршрутів експорту української сільськогосподарської продукції у зв’язку з блокуванням чорноморських портів, а також забезпечити можливість імпорту необхідних товарів в Україну.
Вона передбачає реалізацію комплексу заходів для усунення затримок транспорту на кордонах України з державами Європейського Союзу, покращення автомобільного, залізничного та річкового сполучення між нашою країною та ЄС у майбутньому.
Сьогодні Європейська комісія разом із Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку оголосили про виділення в межах ініціативи додаткових 850 млн євро, а Світовий банк – 100 млн євро для підтримки українського експорту, зокрема шляхом реалізації цільових спільних проектів.
Зеленський у своєму зверненні подякував усій об’єднаній Європі за незмінну підтримку, яку Україна одержує з перших годин російського вторгнення.
"Будь ласка, знайте: ваша оборонна, фінансова, політична й гуманітарна допомога дала змогу врятувати мільйони життів. Це солідарність, яка наочно демонструє силу європейських цінностей. Коли Європа по-справжньому об’єднана, жодній тиранії не забрати свободи європейців", – сказав.
Глава держави додав, що, почавши повномасштабну війну в Україні, росія заблокувала українські порти на Чорному й Азовському морях, і більша частина українського експорту та імпорту зупинилася.
"Але ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію Європейського Союзу. І цією дорогою життя налагодили постачання, яке критично важливе не лише для України, а й для всієї Європи та багатьох інших країн – партнерів Європи", – сказав він.
"Напередодні півріччя ініціативи Solidarity Lanes я підтверджую нашу готовність і надалі працювати разом із вами для того, щоб іще більше посилити нашу Європу. Посилити економічно й соціально. Посилити наші держави, наші компанії, наших людей", – додав Зеленський.
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