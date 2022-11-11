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Ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію ЄС - Зеленський

Ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 263335 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням щодо реалізації ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes), передає УНН.

 

Деталі

Ця ініціатива була започаткована 12 травня 2022 року. Її мета – сприяти налагодженню та вдосконаленню альтернативних маршрутів експорту української сільськогосподарської продукції у зв’язку з блокуванням чорноморських портів, а також забезпечити можливість імпорту необхідних товарів в Україну.

Вона передбачає реалізацію комплексу заходів для усунення затримок транспорту на кордонах України з державами Європейського Союзу, покращення автомобільного, залізничного та річкового сполучення між нашою країною та ЄС у майбутньому.

Сьогодні Європейська комісія разом із Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку оголосили про виділення в межах ініціативи додаткових 850 млн євро, а Світовий банк – 100 млн євро для підтримки українського експорту, зокрема шляхом реалізації цільових спільних проектів.

Зеленський у своєму зверненні подякував усій об’єднаній Європі за незмінну підтримку, яку Україна одержує з перших годин російського вторгнення.

"Будь ласка, знайте: ваша оборонна, фінансова, політична й гуманітарна допомога дала змогу врятувати мільйони життів. Це солідарність, яка наочно демонструє силу європейських цінностей. Коли Європа по-справжньому об’єднана, жодній тиранії не забрати свободи європейців", – сказав.

Глава держави додав, що, почавши повномасштабну війну в Україні, росія заблокувала українські порти на Чорному й Азовському морях, і більша частина українського експорту та імпорту зупинилася.

"Але ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію Європейського Союзу. І цією дорогою життя налагодили постачання, яке критично важливе не лише для України, а й для всієї Європи та багатьох інших країн – партнерів Європи", – сказав він.

"Напередодні півріччя ініціативи Solidarity Lanes я підтверджую нашу готовність і надалі працювати разом із вами для того, щоб іще більше посилити нашу Європу. Посилити економічно й соціально. Посилити наші держави, наші компанії, наших людей", – додав Зеленський.

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