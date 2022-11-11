Зеленський зібрав Ставку: говорили про події на передовій та ситуацію в енергетиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і зазначив, що "перше й основне – це ситуація на передовій", передає УНН.
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"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Перше й основне – це ситуація на передовій, звичайно, з наголосом на розвитку подій на півдні. Але ми не зменшуємо уваги й до інших напрямків. Всюди рухаємося, всюди зміцнюємо позиції. Тримаємо рубежі на Донеччині", - зазначив Зеленський.
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За його словами, окремо на Ставці розглянули ситуацію в енергетиці та перебіг відновлювальних робіт.
"Минулої ночі окупанти завдали чергового удару по нашій критичній інфраструктурі. Саме через це в частині країни сьогодні вранці та вдень довелося застосувати аварійні відключення електрики. Але в більшості міст і районів вдалося повернутися до графіка стабілізаційних енергообмежень.
І максимально активно працюємо, щоб посилити наші можливості захищати небо й відновити все те, що окупанти все ж, на жаль, зруйнували", - резюмував Зеленський.
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