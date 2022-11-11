Мы смогли открыть новый путь экономической жизни через территорию ЕС - Зеленский

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по реализации инициативы Европейского Союза "Пути солидарности" (Solidarity Lanes), передает УНН.

Детали

Эта инициатива была начата 12 мая 2022 года. Ее цель – способствовать налаживанию и усовершенствованию альтернативных маршрутов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в связи с блокированием черноморских портов, а также обеспечить возможность импорта необходимых товаров в Украину.

Она предусматривает реализацию комплекса мер по устранению задержек транспорта на границах Украины с государствами Европейского Союза, улучшению автомобильного, железнодорожного и речного сообщения между нашей страной и ЕС в будущем.

Сегодня Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития объявили о выделении в рамках инициативы дополнительных 850 млн. евро, а Всемирный банк – 100 млн. евро для поддержки украинского экспорта, в частности путем реализации целевых совместных проектов.

Зеленский в своем обращении поблагодарил всю объединенную Европу за неизменную поддержку, которую Украина получает с первых часов российского вторжения.

"Пожалуйста, знайте: ваша оборонная, финансовая, политическая и гуманитарная помощь позволила спасти миллионы жизней. Это солидарность, которая наглядно демонстрирует силу европейских ценностей. Когда Европа по-настоящему объединена, никакой тирании не отнять свободу европейцев", – сказал он. 

Глава государства добавил, что, начав полномасштабную войну в Украине, россия заблокировала украинские порты на Черном и Азовском морях, и большая часть украинского экспорта и импорта остановилась.

"Но мы смогли открыть новую дорогу экономической жизни через территорию Европейского Союза. И этой дорогой жизни наладили поставки, которые критически важны не только для Украины, но и для всей Европы и многих других стран – партнеров Европы", – сказал он.

"В преддверии полугодия инициативы Solidarity Lanes я подтверждаю нашу готовность и дальше работать вместе с вами для того, чтобы еще больше усилить нашу Европу. Усилить экономически и социально. Усилить наши государства, наши компании, наших людей", – добавил Зеленский.

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