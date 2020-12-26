Ми ж не воюємо м'ясом: Кривонос пояснив, чому в разі нападу Росії мобілізація всіх нереальна

"Це (оточення президента - ред.) розповідає президенту, що вони це здатні зробити (масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії - ред.). А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях - ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків - а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи хочуть ці люди це робити? Ні ... По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч", - сказав Сергій Кривонос.

Він зазначив, що досвід вірмено-азербайджанської війни показав, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Але величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання здатності протидіяти ворогові.

За його словами, в Україні патріотизм не підтримується на рівні держави, що показав 2014 рік, і що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

"У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість (мобілізованих - ред.) йшло (воювати - ред.), але ще більша кількість - тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели військовий стан, також показав, що величезна кількість втекла (від мобілізації - ред.). Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається", - додав заступник секретаря РНБО.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю ЗМІ заявив, що в разі війни з Росією в Україні будуть воювати всі, будуть мобілізовані і жінки, і чоловіки, це буде погано для нашого населення.

Також нагадаємо, що на думку Кривоноса, Україна не потягне війну на Донбасі і в Криму.