Президент: в случае войны с Россией в Украине будут мобилизованы и мужчины, и женщины

Отвечая на вопрос, задумывался от о том, что Россия снова может напасть на Украину, например со стороны Крыма, где есть проблемы с водоснабжением, Зеленский сказал: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает".

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин пообщается с ним по урегулированию конфликта на Донбассе, однако пока нет предмета для такого разговора.