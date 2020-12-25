Президент: у випадку війни з Росією в Україні будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки

Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: "Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін поспілкується з ним щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, проте наразі немає предмета для такої розмови.