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Президент: у випадку війни з Росією в Україні будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки

Київ • УНН

 • 104477 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У випадку війни з Росією в Україні будуть воювати всі, будуть мобілізовані і жінки, і чоловіки, це буде погано для нашого населення. Про це Глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю “Фокус”, передає УНН.

Президент: у випадку війни з Росією в Україні будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки

Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: "Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін поспілкується з ним щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, проте наразі немає предмета для такої розмови.

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