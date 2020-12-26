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Мы же не воюем мясом: Кривонос объяснил, почему в случае нападения России мобилизация всех нереальна

Киев • УНН

 • 48388 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос объяснил, что план Президента Владимира Зеленского о мобилизации женщин и мужчин в случае нападения России нереальный, поскольку они не воюют мясом и идеологически люди не готовы. Об этом он сказал в интервью Новому времени, передает УНН.

Мы же не воюем мясом: Кривонос объяснил, почему в случае нападения России мобилизация всех нереальна

“Это (окружение президента - ред.) рассказывают президенту, что они это способны сделать (массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России - ред.). А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет... Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч”, - сказал Сергей Кривонос.

Он отметил, что опыт армяно-азербайджанской войны показал, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Но огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу.

По его словам, в Украине патриотизм не поддерживается на уровне государства, что показал 2014 год, и что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

“У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество (мобилизованных - ред.) шло (воевать- ред.), но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало (от мобилизации - ред.). Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается”, — добавил заместитель секретаря СНБО.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью СМИ заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут воевать все, будут мобилизованы и женщины, и мужчины, это будет плохо для нашего населения.

Также напомним, что по мнению Кривоноса, Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму.

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