“Ми нікого окупантам не залишимо”: Зеленський звернувся до українців Півдня та Сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які залишаються на окупованих росією територіях. Він запевнив співвітчизників, що усі землі будуть визволені від загарбників, і “нікого окупантам не залишать”. Таку обіцянку Президент зробив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців, передає УНН.
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“Хочу зараз окремо сказати всім нашим людям у Криму, у Севастополі, в усіх окупованих районах Півдня та Сходу нашої держави. У поки що окупованих районах. Дорогі українці! Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я — знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, аби ця війна завершилася поразкою окупантів”, — наголосив Президент.
Деталі
Президент також подякував українській делегації та міжнародним партнерам за підтримку саміту Кримської платформи, її парламентського виміру. Цього разу у заході взяли участь майже 70 делегацій парламентів з різних країн світу.
Він зазначив, що перший такий саміт був проведений торік у Хорватії, а нині відбувся у Чехії.
На думку Президента, серед ключових рішень затверджених на цьогорічному саміті: потужна декларація, щодо підтримки України, її територіальної цілісності та суверенітету, необхідності звільнити усю українську землю від окупанта і всіх наших людей — із російської неволі.
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Нагадаємо
Під час саміту Міжнародної Кримської платформи виступив президент України Володимир Зеленський. Під час свого звернення до учасників саміту він окреслив тактику України щодо Чорноморського регіону й Криму. Та зазначив, що попри багато сумнівів, які були в різних світових суб’єктів, Україна довела, що здатна перемагати — попри всі складнощі — саме в Чорноморському регіоні. Це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму.