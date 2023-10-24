рф втрачає позиції в економічних відносинах із Європою, які були напрацьовані за понад 50 років - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна вже під час війни має кілька нових напрямків для економічного зростання, а росія продовжує втрачати свої позиції в економічних відносинах із Європою, які будувала понад 50 років. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на шостому німецько-економічному форумі, передає кореспондент УНН.
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«росія втрачає позиції в економічних відносинах із Європою, які були напрацьовані за понад 50 років. Це стосується багатьох сфер, із яких уже пішли або ще підуть російські компанії. Їх замінить європейський бізнес і потенціал наших країн та сусідів Європи», - спрогнозував Зеленський.
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Він відзначив кілька напрямків для економічного зростання в Україні. Серед них відбудова після бойових дій, виникнення нових галузей, зокрема виробництво та експлуатація бойових дронів, створення флоту морських дронів, децентралізація енергетики та розвиток «зелених» джерел генерації, а також зростання глобально важливих експортних центрів, зокрема Дунайського регіону. Він додав, що на економічне зростання України позитивно впливатимуть стратегічні відносини з Румунією та партнерство з Молдовою й Туреччиною.
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