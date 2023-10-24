рф теряет позиции в экономических отношениях с Европой, которые были наработаны за более чем 50 лет - Зеленский

Цитата

«россия теряет позиции в экономических отношениях с Европой, которые были наработаны за более чем 50 лет. Это касается многих сфер, из которых уже ушли или еще уйдут российские компании. Их заменит европейский бизнес и потенциал наших стран и соседей Европы», - спрогнозировал Зеленский.

Детали

Он отметил несколько направлений для экономического роста в Украине. Среди них восстановление после боевых действий, возникновение новых отраслей, в частности производство и эксплуатация боевых дронов, создание флота морских дронов, децентрализация энергетики и развитие «зеленых» источников генерации, а также рост глобально важных экспортных центров, в частности Дунайского региона. Он добавил, что на экономический рост Украины положительно будут влиять стратегические отношения с Румынией и партнерство с Молдовой и Турцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Европа обсудят снижение способности рф финансово поддерживать войну против Украины