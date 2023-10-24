рф теряет позиции в экономических отношениях с Европой, которые были наработаны за более чем 50 лет - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина уже во время войны имеет несколько новых направлений для экономического роста, а россия продолжает терять свои позиции в экономических отношениях с Европой, которые строила более 50 лет. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на шестом немецко-экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
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«россия теряет позиции в экономических отношениях с Европой, которые были наработаны за более чем 50 лет. Это касается многих сфер, из которых уже ушли или еще уйдут российские компании. Их заменит европейский бизнес и потенциал наших стран и соседей Европы», - спрогнозировал Зеленский.
Детали
Он отметил несколько направлений для экономического роста в Украине. Среди них восстановление после боевых действий, возникновение новых отраслей, в частности производство и эксплуатация боевых дронов, создание флота морских дронов, децентрализация энергетики и развитие «зеленых» источников генерации, а также рост глобально важных экспортных центров, в частности Дунайского региона. Он добавил, что на экономический рост Украины положительно будут влиять стратегические отношения с Румынией и партнерство с Молдовой и Турцией.
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