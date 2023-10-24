США та Європа обговорять зниження здатності рф фінансово підтримувати війну проти України

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Як повідомляється, Адеємо у Європі планує обговорити ініціативи, спрямовані на «зниження здатності росії фінансово підтримувати незаконну війну в Україні». Також планується обговорити зусилля, «щоб позбавити ХАМАС та інші терористичні організації можливості збирати та використовувати кошти».

У п'ятницю Адеємо обговорить зусилля щодо запобігання доступу ХАМАС до коштів під час виступу в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні. 31 жовтня він виступить на конференції у Берліні.

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