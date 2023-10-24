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США и Европа обсудят снижение способности рф финансово поддерживать войну против Украины

Киев • УНН

 • 175349 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо отправится в Европу с 27 октября по 1 ноября, где в частности обсудит вопрос снижения способности рф финансово поддерживать войну против Украины, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

США и Европа обсудят снижение способности рф финансово поддерживать войну против Украины

Детали

Как сообщается, Адейемо в Европе планирует обсудить инициативы, направленные на «снижение способности россии финансово поддерживать незаконную войну в Украине». Также планируется обсудить усилия, «чтобы лишить ХАМАС и другие террористические организации возможности собирать и использовать средства».

В пятницу Адейемо обсудит усилия по предотвращению доступа ХАМАС к средствам во время выступления в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне. 31 октября он выступит на конференции в Берлине.

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