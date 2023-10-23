“Україна залишається у фокусі ЄС”: Кулеба провів телефонну розмову з Боррелем
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився із головою дипломатії Евросоюзу Жозепом Боррелем. Боррель запевнив Кулебу, що Україна залишається у фокусі ЄС. Про перебіг розмови повідомив очільник українського МЗС, пише УНН.
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“Переговорив із Джозепом Боррелем щодо Близького Сходу та України. Він запевнив, що Україна залишається у фокусі ЄС. Обговорили підготовку звіту Єврокомісії щодо переговорів про вступ”, — написав Кулеба у соцмережі Х.
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Очільник МЗС України також повідомив, що в останній телефонній розмові дипломати торкнулись питання підготовки звіту Єврокомісії щодо переговорів про вступ України до ЄС.
Дмитро Кулеба запевнив Джозепа Борреля, що Україна ухвалила важливі закони та продовжує реформи. Відтак, Українська сторона очікує на позитивний висновок Єврокомісії.
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Сьогодні 23 жовтня відбулось засідання голів МЗС країн блоку ЄС. Зокрема, на перед початком цієї зустрічі Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні і війна між Ізраїлем на ХАМАС мають різні причини і наслідки, але росія користується цією ситуацією.