"Украина остается в фокусе ЕС": Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Боррель заверил Кулебу, что Украина остается в фокусе ЕС. О ходе разговора сообщил глава украинского МИД, пишет УНН.
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“Переговорил с Джозепом Боррелем по Ближнему Востоку и Украине. Он заверил, что Украина остается в фокусе ЕС. Обсудили подготовку отчета Еврокомиссии по переговорам о вступлении”, — написал Кулеба в соцсети Х.
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Глава МИД Украины также сообщил, что в последнем телефонном разговоре дипломаты коснулись вопроса подготовки отчета Еврокомиссии по переговорам о вступлении Украины в ЕС.
Дмитрий Кулеба заверил Джозепа Борреля, что Украина приняла важные законы и продолжает реформы. Следовательно, Украинская сторона ожидает положительного заключения Еврокомиссии.
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Сегодня 23 октября состоялось заседание глав МИД стран блока ЕС. В частности, перед началом этой встречи Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война в Украине и война между Израилем и ХАМАС имеют разные причины и последствия, но россия пользуется этой ситуацией.