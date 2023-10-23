У ЄС знову не погодили транш військової допомоги Україні: з вимогами вчергове виступила Угорщина - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС сьогодні знову не змогли ухвалити надання чергового траншу військової допомоги для України на 500 мільйонів євро, Угорщина висунула чергову вимогу, повідомляє редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Як і очікувалося, на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС не було досягнуто згоди про 8-й транш (500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України. Угорський банк OTP був виключений із «чорного списку ведення бізнесу в рф», але Будапешту потрібні юридичні гарантії того, що це назавжди", - написав Йозвяк у соцмережі X.
Нагадаємо
3 жовтня стало відомо, що Національне агентство України з питань запобігання корупції повідомило, що повністю виключило угорський OTP Bank із реєстру міжнародних «спонсорів війни». На цьому раніше наполягав Будапешт.
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