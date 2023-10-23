В ЕС снова не согласовали транш военной помощи Украине: с требованиями в очередной раз выступила Венгрия - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На заседании министров иностранных дел стран ЕС сегодня снова не смогли одобрить предоставление очередного транша военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, Венгрия выдвинула очередное требование, сообщает редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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"Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС не было достигнуто соглашение о 8-м транше (500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины. Венгерский банк OTP был исключен из «черного списка ведения бизнеса в рф», но Будапешту нужны юридические гарантии того, что это навсегда", - написал Йозвяк в соцсети X.
Напомним
3 октября стало известно, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что полностью исключило венгерский OTP Bank из реестра международных «спонсоров войны». На этом ранее настаивал Будапешт.
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