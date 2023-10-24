"Мы никого оккупантам не оставим": Зеленский обратился к украинцам Юга и Востока

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“Хочу сейчас отдельно сказать всем нашим людям в Крыму, в Севастополе, в всех оккупированных районах Юга и Востока нашего государства. В пока что оккупированных районах. Дорогие украинцы! Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я — знаю это. Украина вернет свою территорию, своих людей. Мы никого оккупантам не оставим. И всеми средствами работаем ради того, чтобы эта война завершилась поражением оккупантов”, — подчеркнул Президент.

Детали

Президент также поблагодарил украинскую делегацию и международных партнеров за поддержку саммита Крымской платформы, ее парламентского измерения. На этот раз в мероприятии приняли участие почти 70 делегаций парламентов из разных стран мира.

Он отметил, что первый такой саммит был проведен в прошлом году в Хорватии, а ныне состоялся в Чехии.

По мнению Президента, среди ключевых решений утвержденных на нынешнем саммите: мощная декларация, о поддержке Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, необходимости освободить всю украинскую землю от оккупанта и всех наших людей — из российской неволи.

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Напомним

Во время саммита Международной Крымской платформы выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего обращения к участникам саммита он очертил тактику Украины в отношении Черноморского региона и Крыма. И отметил, что несмотря на многие сомнения, которые были у различных мировых субъектов’объектов, Украина доказала, что способна побеждать — несмотря на все сложности — именно в Черноморском регионе. Это действительно историческое достижение, когда российский флот убегает не только из западной части моря, но уже даже и из Крыма.