Ми дуже близькі: Зеленський розповів про безпекові гарантії між Україною, Польщею та Великою Британією

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46601 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94769 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131556 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182870 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179141 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175285 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151004 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116447 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109334 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314914 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 25027 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22553 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 14187 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20573 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19683 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189823 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314917 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574850 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517952 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53016 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94328 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121870 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144774 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158232 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Ми дуже близькі: Зеленський розповів про безпекові гарантії між Україною, Польщею та Великою Британією

Ми дуже близькі: Зеленський розповів про безпекові гарантії між Україною, Польщею та Великою Британією

Київ • УНН

 • 133052 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Британії наголосив, що у трикутнику Україна-Польща-Велика Британія вже обговорюються деталі майбутніх безпекових гарантій для України та регіону, передає УНН.

Деталі

Зеленський відповідаючи на запитання щодо союзу між Києвом, Лондоном і Варшавою, та їх спільного внеску до європейської безпеки зауважив, що в ситуації війни деякі безпекові партнерства та діалоги вибудовуються самі собою.

“Цей трикутник побудувався сам по собі. Ми дуже близькі. Крім історії, є сьогодні сучасність, в якій з самого початку, з першого дня, у нас була, якщо можна так сказати, така безпеково-політична хімія між лідерами тих трьох держав... З першого дня побудовані наші відносини були на сильній підтримці”, — наголосив президент.

Він додав, зокрема, що українська армія довіряє армії Великої Британії.

“Коли ми говоримо, що сьогодні є така платформа відносин, це говорить вже не про просто стосунки. Тому що ми боремося, нам допомагають. Отже, коли ми переможемо, а ми точно переможемо, ми будемо вважати, що перемога ця спільна. І ті, хто були на цьому шляху, і будуть будувати, я впевнений, масштабні безпекові майбутні проекти. В цьому трикутнику ми вже говоримо про деталі майбутніх безпекових гарантій для України і в регіоні”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16