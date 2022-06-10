Ми дуже близькі: Зеленський розповів про безпекові гарантії між Україною, Польщею та Великою Британією

Деталі

Зеленський відповідаючи на запитання щодо союзу між Києвом, Лондоном і Варшавою, та їх спільного внеску до європейської безпеки зауважив, що в ситуації війни деякі безпекові партнерства та діалоги вибудовуються самі собою.

“Цей трикутник побудувався сам по собі. Ми дуже близькі. Крім історії, є сьогодні сучасність, в якій з самого початку, з першого дня, у нас була, якщо можна так сказати, така безпеково-політична хімія між лідерами тих трьох держав... З першого дня побудовані наші відносини були на сильній підтримці”, — наголосив президент.

Він додав, зокрема, що українська армія довіряє армії Великої Британії.

“Коли ми говоримо, що сьогодні є така платформа відносин, це говорить вже не про просто стосунки. Тому що ми боремося, нам допомагають. Отже, коли ми переможемо, а ми точно переможемо, ми будемо вважати, що перемога ця спільна. І ті, хто були на цьому шляху, і будуть будувати, я впевнений, масштабні безпекові майбутні проекти. В цьому трикутнику ми вже говоримо про деталі майбутніх безпекових гарантій для України і в регіоні”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії.