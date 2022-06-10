"Україна здатна витіснити росію з Донбасу": Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. До Києва прибув міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який у п'ятницю провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.
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«Ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити росію з Донбасу. Ми бачимо що той режим (російський – ред.) на межі колапсу, принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто, вони зараз на межі виснаження», - підкреслив міністр під час зустрічі.
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Президент України подякував Великій Британії як надійному другу України. З його слів, зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Сполучене Королівство послідовно показує своє лідерство у підтримці нашої держави.
«Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу», - зазначив Зеленський, якого цитує пресслужба.
Наприкінці зустрічі Президент подарував бритинському міністру набір поштових марок та немаркованого конверта «Русскій воєнний корабль, іді … !».
Нагадаємо
Раніше цього тижня британський міністр оборони Бен Воллес оголосив, що Велика Британія відправить Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км за допомогою високоточних керованих ракет.