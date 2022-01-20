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"Металіст" не використовує базу у Високому, побудовану Ярославським, через те, що не вирішено питання її передачі місту

"Металіст" не використовує базу у Високому, побудовану Ярославським, через те, що не вирішено питання її передачі місту

Київ • УНН

 • 15950 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Команда ФК "Металіст" зараз не тренується на базі у Високому, яка була свого часу побудована Олександром Ярославським у межах підготовки Харкова до Євро-2012. Причина - у юридичній неврегульованості статусу частини футбольної інфраструктури, що пройшла процедуру спецконфіскації. Про це президент клубу сказав в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3", пише УНН.

На прохання журналістів, Ярославський розповів, як в цілому просуваються роботи з відродження футбольної інфраструктури Харкова, мета яких — повернути місту великий футбол. Він нагадав, що Харківська футбольна інфраструктура, побудована ним до Євро-2012, складалася з двох частин. Перша - пройшла процедуру спецконфіскації у Курченка (база, будівля футбольної академії, частина підтрибунних приміщень стадіону), друга — та частина стадіону, яку Харків отримав у власність від обласної ради. І на сьогодні її цілісність ще не відновлена.

"Коли ми починали "Металіст", ми дали обіцянку, і люди в нас повірили. Я пообіцяв уболівальникам, що ми зробимо команду, що ми почнемо відновлювати інфраструктуру, хоча вона мені не належить. У межах приватно-міського партнерства по клубу є залізобетонна домовленість з Ігорем Тереховим, що він довідновить інфраструктуру і буде її утримувати, а я зроблю класну команду, яка буде грати як мінімум в Лізі Європи. І стадіон, і база, і будівля академії повинні бути у власності міста. На сьогодні частина її (стадіон) біля міста, частина — на шляху до міста. Там є юридичні моменти, про них краще у мера Ігоря Терехова запитати. Але я впевнений: те, що він обіцяє, він виконує", — сказав Ярославський журналістам.

Що стосується бази у Високому, то Ярославський повідомив, що ФК "Металіст" її не використовує, і в клубі до кінця не розуміють, у якому вона стані. А команда тренується на полях академії футболу, що належать бізнесменові на умовах інвестиційного договору. Відповідаючи на запитання ведучого, чи хоче він повернути "Металіст" на його рідну базу, президент клубу сказав: "Звичайно ж! Я її будував. У 2005 році, коли я туди прийшов, там щури бігали, ми від них палицями відбивалися. Там було все розвалено, стояла якась скошена кибитка і з лопатками ходили в ліс у туалет. Кожен сантиметр я побудував все своїми руками".

Олександр Ярославський переконаний, що база, як і вся інша інфраструктура, що пройшла процедуру спецконфіскації, повинна перебувати у власності міста. А він, своєю чергою, готовий допомагати її відновлювати після врегулювання юридичних моментів. "Зараз, поки питання висить у повітрі, поки база в незрозумілому стані, я туди не їжджу. Як тільки все вирішиться юридично, я готовий навіть допомагати там фінансово, як це було зі стадіоном. Ви ж пам'ятаєте, що тут творилося? Коли я прийшов сюди і побачив, у що його перетворили, я трохи розрив серця не отримав. За 10 років знищили все, що тільки можна було. Ми відновили. Я витратив гроші не на свою власність. І навіть якщо вони мені ніколи не повернуться, нехай буде подарунок харків'янам. Я не хочу бачити стадіон таким, яким він був. І база вбита вся, впевнений, що ніхто нею не займається. І будівля академії стоїть убита всередині. Ті ж морози вбивають систему опалення. І це триває далі. Нехай сьогодні це державна або міська власність, але вона ж приходить в непридатність!”.

Як відомо, Олександр Ярославський інвестував понад 5 млн дол. власних коштів у відновлення стадіону "Металіст" та створення 14 нових сучасних тренувальних полів футбольної академії. Говорячи про цілі цих інвестицій, Ярославський підкреслює важливість відродження створеної до Євро-2012 інфраструктури для того, щоб Харків міг приймати "Великий футбол". У тому числі для того, щоб відповідні пройшли міжнародну сертифікацію УЄФА, і Харків міг прийняти Суперкубок УЄФА. Футбольні експерти називають ФК "Металіст", який грає в першій лізі національного чемпіонату, одним з найбільш яскравих і перспективних українських клубів.

На домашні поєдинки минулого року тут збиралося в 10 разів більше вболівальників, ніж на всі матчі клубів вищої ліги. Тільки за перші 3 години продажу квитків на матч нинішнього складу з зірками минулих років 28 травня 2022 року було продано 1000 квитків.

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