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“Металлист” не использует базу в Высоком, построенную Ярославским, из-за того, что не решен вопрос ее передачи городу

“Металлист” не использует базу в Высоком, построенную Ярославским, из-за того, что не решен вопрос ее передачи городу

Киев • УНН

 • 15947 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Команда ФК “Металлист” сейчас не тренируется на базе в Высоком, которая была в свое время построена Александром Ярославским в рамках подготовки Харькова к Евро-2012. Причина — в юридической неурегулированности статуса части футбольной инфраструктуры, прошедшей процедуру спецконфискации. Об этом президент клуба сказал в интервью телеканалам “Футбол 1/2/3”, пишет УНН.

По просьбе журналистов, Ярославский рассказал, как в целом продвигаются работы по возрождению футбольной инфраструктуры Харькова, цель которых — вернуть городу большой футбол. Он напомнил, что харьковская футбольная инфраструктура, построенная им к Евро-2012, состояла из двух частей. Первая — прошедшая процедуру спецконфискации у Курченко (база, здание футбольной академии, часть подтрибунных помещений стадиона), вторая — та часть стадиона, которую Харьков получил в собственность от областного совета. И на сегодня ее целостность еще не восстановлена.

“Когда мы начинали "Металлист“, мы дали обещание, и люди в нас поверили. Я пообещал болельщикам, что мы сделаем команду, что мы начнем восстанавливать инфраструктуру, хотя она мне не принадлежит. В рамках частно-городского партнерства по клубу есть железобетонная договоренность с Игорем Тереховым, что он довосстановит инфраструктуру и будет ее содержать, а я сделаю классную команду, которая будет играть как минимум в Лиге Европы. И стадион, и база, и здание академии должны быть в собственности города. На сегодня часть ее (стадион) у города, часть — на пути в город. Там есть юридические моменты, о них лучше у мэра Игоря Терехова спросить. Но я уверен: то, что он обещает, он выполняет”, — сказал Ярославский журналистам.

Что касается базы в Высоком, то Ярославский сообщил, что ФК “Металлист” ее не использует, и в клубе до конца не понимают, в каком она состоянии. А команда тренируется на полях Академии футбола, принадлежащих бизнесмену на условиях инвестиционного договора. Отвечая на вопрос ведущего, хочет ли он вернуть “Металлист” на его родную базу, президент клуба сказал: “Конечно же! Я ее строил. В 2005 году, когда я туда пришел, там крысы бегали, мы от них палками отбивались. Там было все развалено, стояла какая-то скошенная кибитка и с лопатками ходили в лес в туалет. Каждый сантиметр я построил все своими руками”.

Александр Ярославский убежден, что база, как и вся прочая инфраструктура, прошедшая процедуру спецконфискации, должна находиться в собственности города. А он, в свою очередь, готов помогать ее восстанавливать после урегулированию юридических моментов. “Сейчас, пока вопрос висит в воздухе, пока база в непонятном состоянии, я туда не езжу. Как только все решится юридически, я готов даже помогать там финансово, как это было со стадионом. Вы же помните, что тут творилось? Когда я пришел сюда и увидел, во что его превратили, я чуть разрыв сердца не получил. За 10 лет уничтожили все, что только можно было. Мы восстановили. Я потратил деньги не на свою собственность. И даже если они мне никогда не вернутся, пусть будет подарок харьковчанам. Я не хочу видеть стадион таким, каким он был. И база убитая вся, уверен, что никто ей не занимается. И здание Академии стоит убитое внутри. Те же морозы убивают систему отопления. И это продолжается дальше. Пусть сегодня это государственная или городская собственность, но она ведь приходит в негодность!”.

Как известно, Александр Ярославский инвестировал более 5 млн долл. собственных средств в восстановление стадиона “Металлист” и создание 14 новых современных тренировочных полей футбольной академии. Говоря о целях этих инвестиций, Ярославский подчеркивает важность возрождения созданной к Евро-2012 инфраструктуры для того, чтобы Харьков мог принимать “большой футбол”. В том числе для того, чтобы соответствующие прошли международную сертификацию УЕФА, и Харьков мог принять Суперкубок УЕФА. Футбольные эксперты называют ФК “Металлист”, который играет в первой лиге национального чемпионата, одним из наиболее ярких и перспективных украинских клубов.

На домашние поединки в прошлом году здесь собиралось в 10 раз больше болельщиков, чем на все матчи клубов высшей лиги. Только за первые 3 часа продажи билетов на матч нынешнего состава со звездами прошлых лет 28 мая 2022 года было продано 1000 билетов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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