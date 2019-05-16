Месенджер Telegram відновив роботу після збою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Месенджер Telegram відновив роботу після збою в четвер увечері. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Telegram в Twitter.
"(Telegram) знову повністю працює! Вибачте за очікування. Деякі невеликі проблеми можуть зберігатися нетривалий час (чати можуть не завантажуватися і відображатися видаленими), проте незабаром робота відновиться", - йдеться в повідомленні на сторінці Telegram в Twitter.
Раніше Telegram повідомив про проблеми в роботі месенджера у користувачів з Північної і Південної Америки, а також низки країн по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, також про збої повідомляли жителі Сінгапуру, Китаю, Австралії, деякі проблеми фіксувалися в Європі.
Більшість користувачів сервісу Downdetector (62%) скаржилися на проблеми з надсиланням або отриманням повідомлень, ще 25% повідомляли про неможливість підключитися до Telegram, 11% відзначили проблеми при вході в додаток.
Нагадаємо, 9 травня спостерігались збої в роботі соціальних мереж Facebook, Twitter та Instagram. Користувачі повідомляють про збої щогодини. Спостерігаються також проблеми в роботі месенджера Telegram та відеохостингу YouTube.