Соцмережі працюють з перебоями

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У четвер, 9 травня, спостерігаються збої в роботі соціальних мереж Facebook, Twitter та Instagram. Користувачі повідомляють про збої щогодини. Спостерігаються також проблеми в роботі месенджера Telegram та відеохостингу YouTube, передає УНН з посиланням на Down Detector.

Так, станом на 11:00 про збої в роботі Twitter повідомили 110 користувачів. Найбільше – у Німеччині, Данії та Фінляндії.

З проблемами в роботі Facebook найбільше стикаються на Філіппінах, у Франції, Британії та Німеччині.

З YouTube найбільше проблем виникає у Казахстані та Венесуелі. Збої в роботі Telegram спостерігаються в Росії, Україні, Казахстані.

Найбільше проблем з Instagram виникає у користувачів зі США.

Як повідомляв УНН, на Шрі-Ланці заблокували доступ до соцмереж після сутичок мусульман та християн.

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