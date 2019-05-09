Соцмережі працюють з перебоями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У четвер, 9 травня, спостерігаються збої в роботі соціальних мереж Facebook, Twitter та Instagram. Користувачі повідомляють про збої щогодини. Спостерігаються також проблеми в роботі месенджера Telegram та відеохостингу YouTube, передає УНН з посиланням на Down Detector.
Так, станом на 11:00 про збої в роботі Twitter повідомили 110 користувачів. Найбільше – у Німеччині, Данії та Фінляндії.
З проблемами в роботі Facebook найбільше стикаються на Філіппінах, у Франції, Британії та Німеччині.
З YouTube найбільше проблем виникає у Казахстані та Венесуелі. Збої в роботі Telegram спостерігаються в Росії, Україні, Казахстані.
Найбільше проблем з Instagram виникає у користувачів зі США.
Як повідомляв УНН, на Шрі-Ланці заблокували доступ до соцмереж після сутичок мусульман та християн.