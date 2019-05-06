На Шрі-Ланці заблокували доступ до соцмереж після сутичок мусульман та християн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки заблокувала в неділю доступ до соціальних мереж на території острівної держави, а також ввела комендантську годину в місті Негомбо в зв’язку з сутичками. Про це повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
За його даними, комендантська година в Негомбо буде діяти всю ніч до 07:00 за місцевим часом (04:30 за Києвом). Весь цей час вулиці міста патрулюватимуть посилені наряди поліції.
Раніше в Негомбо, який розташований поблизу Коломбо, відбулися зіткнення між представниками християнської і мусульманської релігійних громад.
Як повідомляв УНН, Шрі-Ланка вислала понад 600 іноземних громадян, у тому числі близько 200 ісламських священнослужителів, після того, як у вибухах на великодні свята звинуватили місцеву групу джихадистів.