На Шри-Ланке заблокировали доступ к соцсетям после столкновений мусульман и христиан
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Власти Шри-Ланки блокировали в воскресенье доступ к социальным сетям на территории островного государства, а также ввели комендантский час в городе Негомбо в связи с столкновениями. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, комендантский час в Негомбо будет действовать всю ночь до 07:00 по местному времени (04:30 по Киеву). Все это время улицы города будут патрулировать усиленные наряды полиции.
Ранее в Негомбо, который расположен близ Коломбо, произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин.
Как сообщал УНН, Шри-Ланка выслала более 600 иностранных граждан, в том числе около 200 исламских священнослужителей, после того, как во взрывах на пасхальные праздники обвинили местную группу джихадистов.