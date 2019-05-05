Влада Шрі-Ланки вислали понад 600 іноземних громадян

Міністр заявив, що священнослужителі в’їхали в країну на законних підставах, але на тлі жорстких заходів щодо забезпечення безпеки, було встановлено, що термін дії їхніх віз закінчився, за що на священиків і були накладені штрафи і вони були вислані з острова.

“З огляду на поточну ситуацію в країні, ми переглянули візову систему і прийняли рішення посилити візові обмеження для релігійних вчителів. З тих, хто був відісланий, близько 200 були ісламськими проповідниками”, - сказав Абеівардена.

Міністр не повідомив громадянства тих, хто був висланий, але поліція повідомила, що багато іноземців, які прострочили свої візи після нападів на Великдень, були з Бангладешу, Індії, Мальдівських островів і Пакистану.

Міністр заявив, що уряд переглядає візову політику країни через побоювання, що іноземні священнослужителі можуть радикалізувати місцевих жителів для повторення вибухів, подібних до тих, що здійснили терористи-смертники 21 квітня, напавши на три християнські церкви і три готелі.

Після нападів Шрі-Ланка ввела надзвичайний стан і надала військам і поліції широкі повноваження заарештовувати і затримувати підозрюваних на тривалі терміни. По всій країні ведуться обшуки будинків в пошуках вибухівки та пропагандистських матеріалів ісламських екстремістів.

Як повідомляв УНН, влада Шрі-Ланки вважає, що серія вибухів в країні, які забрали життя 250 осіб, планувалися за кордоном.



