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Власти Шри-Ланки выслали более 600 иностранных граждан

Власти Шри-Ланки выслали более 600 иностранных граждан

Киев  •  УНН

 • 8202 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Шри-Ланка выслала более 600 иностранных граждан, в том числе около 200 исламских священнослужителей, после того, как во взрывах на пасхальные праздники обвинили местную группу джихадистов, сообщил министр внутренних дел государства Ваджира Абеивардена изданию AFP, передаёт УНН.

Министр заявил, что священнослужители въехали в страну на законных основаниях, но на фоне жестких мер по обеспечению безопасности, было установлено, что срок действия их виз истёк, за что на священников и были наложены штрафы и они были высланы с острова.

“Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных учителей. Из тех, кто был отослан, около 200 были исламскими проповедниками”, — сказал Абеивардена.

Министр не сообщил гражданства тех, кто был выслан, но полиция сообщила, что многие иностранцы, которые просрочили свои визы после нападений на Пасху, были из Бангладеша, Индии, Мальдивских Островов и Пакистана.

Министр заявил, что правительство пересматривает визовую политику страны из-за опасений, что иностранные священнослужители могут радикализировать местных жителей для повторения взрывов, подобных тем, что совершили террористы-смертники 21 апреля, напав на три христианские церкви и три отеля.

После нападений Шри-Ланка ввела чрезвычайное положение и предоставила войскам и полиции широкие полномочия арестовывать и задерживать подозреваемых на длительные сроки.

По всей стране ведутся обыски домов в поисках взрывчатки и пропагандистских материалов исламских экстремистов.

Как сообщал УНН, власть Шри-Ланки считает, что серия взрывов в стране, которые унесли жизни 250 человек, планировались за рубежом.

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