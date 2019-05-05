Власти Шри-Ланки выслали более 600 иностранных граждан

Министр заявил, что священнослужители въехали в страну на законных основаниях, но на фоне жестких мер по обеспечению безопасности, было установлено, что срок действия их виз истёк, за что на священников и были наложены штрафы и они были высланы с острова.

“Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных учителей. Из тех, кто был отослан, около 200 были исламскими проповедниками”, — сказал Абеивардена.

Министр не сообщил гражданства тех, кто был выслан, но полиция сообщила, что многие иностранцы, которые просрочили свои визы после нападений на Пасху, были из Бангладеша, Индии, Мальдивских Островов и Пакистана.

Министр заявил, что правительство пересматривает визовую политику страны из-за опасений, что иностранные священнослужители могут радикализировать местных жителей для повторения взрывов, подобных тем, что совершили террористы-смертники 21 апреля, напав на три христианские церкви и три отеля.

После нападений Шри-Ланка ввела чрезвычайное положение и предоставила войскам и полиции широкие полномочия арестовывать и задерживать подозреваемых на длительные сроки.

По всей стране ведутся обыски домов в поисках взрывчатки и пропагандистских материалов исламских экстремистов.

Как сообщал УНН, власть Шри-Ланки считает, что серия взрывов в стране, которые унесли жизни 250 человек, планировались за рубежом.