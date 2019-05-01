В Шри-Ланке не исключают, что теракты готовились за рубежом

По мнению главы страны, ИДИЛ начала "новую стратегию", которая заключается в ориентации своей разрушительной деятельности в меньших странах. По его словам, вполне возможно, что именно иностранцы стояли за организацией смертоносных взрывов в Шри-Ланке.

Напомним, по данным полиции Шри-Ланки, более 70 подозреваемых были арестованы в связи с бомбардировкой в Шри-Ланке в Пасху.



Количество погибших в результате взрывов составила около 250 человек.



Среди террористов-смертников, которые устроили серию взрывов на Шри-Ланке были два брата Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, отец которых является крупнейшим экспортером специй в стране.



