В Шри-Ланке не исключают, что теракты готовились за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Власть Шри-Ланки считает, что серия взрывов в стране, которые унесли жизни 250 человек, планировались за рубежом. Об этом заявил президент страны Майтрипала Сирисена в интервью телеканалу Sky News.
По мнению главы страны, ИДИЛ начала "новую стратегию", которая заключается в ориентации своей разрушительной деятельности в меньших странах. По его словам, вполне возможно, что именно иностранцы стояли за организацией смертоносных взрывов в Шри-Ланке.
Напомним, по данным полиции Шри-Ланки, более 70 подозреваемых были арестованы в связи с бомбардировкой в Шри-Ланке в Пасху.
Количество погибших в результате взрывов составила около 250 человек.
Среди террористов-смертников, которые устроили серию взрывов на Шри-Ланке были два брата Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, отец которых является крупнейшим экспортером специй в стране.