У Шрі-Ланці не виключають, що теракти готувались за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки вважає, що серія вибухів у країні, які забрали життя 250 осіб, планувались за кордоном. Про це заявив президент країни Майтрипала Сирисена в інтерв’ю телеканалу Sky News.
На думку голови країни, ІДІЛ розпочала “нову стратегію”, яка полягає в орієнтації своєї руйнівної діяльності в менших країнах. За його словами, цілком можливо, що саме іноземці стояли за організацією смертоносних вибухів у Шрі-Ланці.
Нагадаємо, за даними поліції Шрі-Ланки, понад 70 підозрюваних були арештовані в зв’язку з бомбардуванням у Шрі-Ланці у Великдень.
Кількість загиблих у результаті вибухів склала близько 250 осіб.
Серед терористів-смертників, які влаштували серію вибухів на Шрі-Ланці були два брата Імсат Ахмед Ібрагім і Ільхам Ахмед Ібрагім, батько яких є найбільшим експортером спецій у країні.