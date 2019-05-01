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У Шрі-Ланці не виключають, що теракти готувались за кордоном

У Шрі-Ланці не виключають, що теракти готувались за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки вважає, що серія вибухів у країні, які забрали життя 250 осіб, планувались за кордоном. Про це заявив президент країни Майтрипала Сирисена в інтерв’ю телеканалу Sky News.

На думку голови країни, ІДІЛ розпочала “нову стратегію”, яка полягає в орієнтації своєї руйнівної діяльності в менших країнах. За його словами, цілком можливо, що саме іноземці стояли за організацією смертоносних вибухів у Шрі-Ланці.

Нагадаємо, за даними поліції Шрі-Ланки, понад 70 підозрюваних були арештовані в зв’язку з бомбардуванням у Шрі-Ланці у Великдень.

Кількість загиблих у результаті вибухів склала близько 250 осіб.

Серед терористів-смертників, які влаштували серію вибухів на Шрі-Ланці були два брата Імсат Ахмед Ібрагім і Ільхам Ахмед Ібрагім, батько яких є найбільшим експортером спецій у країні.

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