Соцсети работают с перебоями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В четверг, 9 мая, наблюдаются сбои в работе социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram. Пользователи сообщают о сбоях каждый час. Наблюдаются также проблемы в работе мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube, передает УНН со ссылкой на Down Detector.
Так, по состоянию на 11:00 о сбоях в работе Twitter сообщили 110 пользователей. Больше всего - в Германии, Дании и Финляндии.
С проблемами в работе Facebook больше сталкиваются на Филиппинах, во Франции, Великобритании и Германии.
С YouTube больше всего проблем возникает в Казахстане и Венесуэле. Сбои в работе Telegram наблюдаются в России, Украине, Казахстане.
Больше всего проблем с Instagram возникает у пользователей из США.
Как сообщал УНН, на Шри-Ланке заблокировали доступ к соцсетям после столкновений мусульман и христиан.