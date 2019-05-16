Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 65775 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95228 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123262 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111700 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137834 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144650 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя в четверг вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Telegram в Twitter.

"[Telegram] вновь полностью работает! Извините за ожидание. Некоторые небольшие проблемы могут сохраняться непродолжительное время (чаты могут не загружаться и отображаться удаленными), однако в скором времени работа восстановится", - говорится в сообщении на странице Telegram в Twitter.

Ранее Telegram сообщил о проблемах в работе мессенджера у пользователей из Северной и Южной Америки, а также ряда стран по всему миру. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, также о сбое сообщали жители Сингапура, Китая, Австралии, некоторые проблемы фиксировались в Европе.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (62%) жаловались на проблемы с отправкой или получением сообщений, еще 25% сообщали о невозможности подключиться к Telegram, 11% отметили проблемы при входе в приложение.

Напомним, 9 мая наблюдались сбои в работе социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram. Пользователи сообщают о сбоях каждый час. Наблюдаются также проблемы в работе мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube.

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