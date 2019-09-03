Меркель запросила Гончарука у Берлін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Федеральний канцлер Ангела Меркель запросила Прем′єр-міністра України Олексія Гончарука у Берлін. Про це сказано у вітанні Меркель з нагоди обрання Гончарука главою уряду, передає УНН.
"Я була б дуже рада незабаром вітати Вас у Берліні. Бажаю Вам мужності, вміння та великих успіхів у виконанні тих завдань, що постають перед Вами", - зазначила Меркель.
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Як повідомляв УНН, Ангела Меркель привітала Гончарука з затвердженням на пост прем'єр-міністра України.
Нагадаємо, Канада привітала початок роботи нової Верховної Ради.