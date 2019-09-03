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Ангела Меркель привітала Гончарука з затвердженням на пост прем'єр-міністра України

Ангела Меркель привітала Гончарука з затвердженням на пост прем'єр-міністра України

Київ • УНН

 • 15893 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з затвердженням на пост прем’єр-міністра України і запевнила, що ФРН залишиться надійним партнером України в справі проведення реформ, децентралізації і боротьби з корупцією. Про це повідомила у вівторок пресслужба німецького кабміну, пише УНН.

“Уряд ФРН буде й надалі надійним партнером при проведенні важливих реформ в сферах правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією”, — наголошується в телеграмі Меркель.

“Німеччина хотіла б разом, в тісному діалозі з Україною, вирішувати найрізноманітніші виклики, які стоять перед країною. Метою залишається те, щоб Україна самостійно і в умовах збереження територіальної цілісності могла формувати власне майбутнє”, — додала канцлер. Меркель запевнила, що Німеччина зацікавлена ​​і в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин.

“Я була б дуже рада можливості вітати вас незабаром в Берліні”, — зазначила вона.

Нагадуємо, Канада привітала початок роботи нової Верховної Ради.

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