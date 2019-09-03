Ангела Меркель привітала Гончарука з затвердженням на пост прем'єр-міністра України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з затвердженням на пост прем’єр-міністра України і запевнила, що ФРН залишиться надійним партнером України в справі проведення реформ, децентралізації і боротьби з корупцією. Про це повідомила у вівторок пресслужба німецького кабміну, пише УНН.
“Уряд ФРН буде й надалі надійним партнером при проведенні важливих реформ в сферах правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією”, — наголошується в телеграмі Меркель.
“Німеччина хотіла б разом, в тісному діалозі з Україною, вирішувати найрізноманітніші виклики, які стоять перед країною. Метою залишається те, щоб Україна самостійно і в умовах збереження територіальної цілісності могла формувати власне майбутнє”, — додала канцлер. Меркель запевнила, що Німеччина зацікавлена і в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин.
“Я була б дуже рада можливості вітати вас незабаром в Берліні”, — зазначила вона.
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