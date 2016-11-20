А.Меркель офіційно заявила про намір піти на четвертий термін канцлера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Глава уряду Німеччини Ангела Меркель виставить свою кандидатуру від блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів у якості кандидата на посаду канцлера. Про це вона заявила, виступаючи перед пресою у Берліні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“З готовністю виставити свою кандидатуру на посаду голови партії в моєму розумінні пов’язана і готовність бути канцлером”, — сказала вона.
“Ці вибори будуть важкими як ніколи, принаймні з часу возз’єднання Німеччини”, — заявила канцлер.
Зазначимо, що А.Меркель має намір стати главою кабміну ФРН четвертий раз поспіль. Вона займає цю посаду з 2005 року.
Вибори до Бундестагу відбудуться восени 2017 року.
Як повідомляв УНН, більшість німців хотіли би знову, учетверте, бачити Анґелу Меркель на посаді канцлерки ФРН. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування, проведеного інститутом Emnid.