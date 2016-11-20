Меркель официально заявила о намерении пойти на четвертый срок канцлера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава правительства Германии Ангела Меркель выставит свою кандидатуру от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в качестве кандидата на пост канцлера. Об этом она заявила, выступая перед прессой в Берлине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"С готовностью выставить свою кандидатуру на пост председателя партии в моем понимании связана и готовность быть канцлером", - сказала она.
"Эти выборы будут тяжелыми как никогда, по крайней мере со времени воссоединения Германии", - заявила канцлер.
Отметим, что А.Меркель намерена стать главой кабмина ФРГ четвертый раз подряд. Она занимает эту должность с 2005 года.
Выборы в Бундестаг состоятся осенью 2017 года.
Как сообщал УНН, большинство немцев хотели бы снова, в четвертый раз, видеть Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, проведенного институтом Emnid.