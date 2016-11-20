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15 марта, 19:03 • 108311 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147556 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126131 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119474 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106319 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102153 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95793 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Меркель официально заявила о намерении пойти на четвертый срок канцлера

Меркель официально заявила о намерении пойти на четвертый срок канцлера

Киев • УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава правительства Германии Ангела Меркель выставит свою кандидатуру от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в качестве кандидата на пост канцлера. Об этом она заявила, выступая перед прессой в Берлине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"С готовностью выставить свою кандидатуру на пост председателя партии в моем понимании связана и готовность быть канцлером", - сказала она.

"Эти выборы будут тяжелыми как никогда, по крайней мере со времени воссоединения Германии", - заявила канцлер.

Отметим, что А.Меркель намерена стать главой кабмина ФРГ четвертый раз подряд. Она занимает эту должность с 2005 года.

Выборы в Бундестаг состоятся осенью 2017 года.

Как сообщал УНН, большинство немцев хотели бы снова, в четвертый раз, видеть Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, проведенного институтом Emnid.

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