Меркель налаштована обговорити з Помпео майбутнє України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед початком зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, яка наразі проходить в Берліні, оголосила про майбутні теми розмови двох політиків. Серед них – ситуація в Сирії, Лівії, та Україні. Про це повідомив прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт в Twitter, передає УНН.
"Світ перебуває у великому потрясінні, ми поговоримо про різні проблеми, включаючи: ситуацію в Сирії, нестабільну ситуацію в Лівії та майбутнє України. Ми говоримо в дусі партнерства", - цитує Меркель прес-секретар.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Помпео під час поїздки в Європу обговорить парламентські вибори в Україні.
Нагадаємо, напередодні глави МЗС Німеччини та Франції Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили, зокрема, відновлення мінського процесу.