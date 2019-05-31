Меркель налаштована обговорити з Помпео майбутнє України

КИЇВ. 31 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед початком зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, яка наразі проходить в Берліні, оголосила про майбутні теми розмови двох політиків. Серед них – ситуація в Сирії, Лівії, та Україні. Про це повідомив прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт в Twitter, передає УНН.