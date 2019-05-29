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Помпео під час поїздки в Європу обговорить парламентські вибори в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18773 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео під час своєї поїздки до Європи в кінці травня — початку червня збирається обговорити ситуацію навколо України та її нового президента, будівництво трубопроводу “Північний потік — 2”, стурбованість США у зв’язку з діяльністю китайської телекомунікаційної корпорації Huawei та інші питання. Про це повідомив в середу представник Держдепартаменту високого рангу журналістам під час телефонного брифінгу, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

Серед тих питань, які держсекретар підніме під час візиту до Німеччини, Швейцарії, Нідерландів та Великої Британії, дипломат виділив “Північний потік — 2”, торгівлю, контроль над озброєннями, підсумки візиту Помпео в Росію та ситуацію в Україні, пише видання.

“Україна починає все з чистого аркуша з новим президентом, у них пройдуть (парламентські) вибори. Я вважаю, що вони (Помпео і його співрозмовники у Європі) будуть зацікавлені в обміні інформацією з цього питання. „Північний потік — 2“, який пов’язаний із забезпеченням енергетичної безпеки Європи, проблема контролю над озброєннями, що представляє взаємний інтерес для нас, а також недавній візит держсекретаря в Росію і його зустріч з президентом (Володимиром) Путіним і главою МЗС (Сергієм) Лавровим”, — перерахував представник відомства.

Як повідомляв УНН, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в російському місті Сочі заявив, що США і Росія мають різні погляди на пов’язані з Україною питання.

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