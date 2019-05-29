Помпео під час поїздки в Європу обговорить парламентські вибори в Україні - ЗМІ

КИЇВ. 29 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео під час своєї поїздки до Європи в кінці травня — початку червня збирається обговорити ситуацію навколо України та її нового президента, будівництво трубопроводу “Північний потік — 2”, стурбованість США у зв’язку з діяльністю китайської телекомунікаційної корпорації Huawei та інші питання. Про це повідомив в середу представник Держдепартаменту високого рангу журналістам під час телефонного брифінгу, передає УНН, посилаючись на ТАСС.