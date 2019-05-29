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Помпео во время поездки в Европу обсудит парламентские выборы в Украине - СМИ

Помпео во время поездки в Европу обсудит парламентские выборы в Украине - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18773 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своей поездки в Европу в конце мая - начале июня собирается обсудить ситуацию вокруг Украины и ее нового президента, строительство трубопровода "Северный поток - 2", обеспокоенность США в связи с деятельностью китайской телекоммуникационной корпорации Huawei и другие вопросы. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга журналистам во время телефонного брифинга, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Среди вопросов, которые госсекретарь поднимет во время визита в Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию, дипломат выделил “Северный поток — 2”, торговлю, контроль над вооружениями, итоги визита Помпео в Россию и ситуацию в Украине, пишет издание.

“Украина начинает все с чистого листа с новым президентом, у них пройдут (парламентские) выборы. Я считаю, что они (Помпео и его собеседники в Европе) будут заинтересованы в обмене информацией по этому вопросу. „Северный поток — 2“, который связан с обеспечением энергетической безопасности Европы, проблема контроля над вооружениями, представляющий взаимный интерес для нас, а также недавний визит госсекретаря в Россию и его встреча с президентом (Владимиром) Путиным и главой МИД (Сергеем) Лавровым”, — перечислил представитель ведомства.

Как сообщал УНН, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в российском городе Сочи заявил, что США и Россия имеют разные взгляды на связанные с Украиной вопрос.

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