Помпео: США и РФ имеют разные взгляды на Украину

"... есть моменты, когда у нас просто разные взгляды. Вы упомянули Украину. Посмотрите, у нас разные взгляды на то, как должен продвигаться (вопрос) Украины", - сказал Помпео в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил госдепартамент США.

В связи с этим он также отметил, что в некоторых вопросах речь идет скорее о попытках найти решение, компромиссы, моменты, где есть взаимный интерес, чтобы достичь прогресса в решении некоторых из наиболее сложных проблем.

Напомним, на встрече с Путиным Помпео заявил, что РФ и США могут работать вместе на благо народов двух стран и всего мира.