Помпео: США и РФ имеют разные взгляды на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. США и Россия имеют разные взгляды на связанные с Украиной вопросы. Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в российском городе Сочи, передает УНН.
"... есть моменты, когда у нас просто разные взгляды. Вы упомянули Украину. Посмотрите, у нас разные взгляды на то, как должен продвигаться (вопрос) Украины", - сказал Помпео в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил госдепартамент США.
В связи с этим он также отметил, что в некоторых вопросах речь идет скорее о попытках найти решение, компромиссы, моменты, где есть взаимный интерес, чтобы достичь прогресса в решении некоторых из наиболее сложных проблем.
Напомним, на встрече с Путиным Помпео заявил, что РФ и США могут работать вместе на благо народов двух стран и всего мира.