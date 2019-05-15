Помпео: США і РФ мають різні погляди на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. США та Росія мають різні погляди на пов’язані з Україною питання. Про це державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у російському місті Сочі, передає УНН.
"... є моменти, коли у нас просто різні погляди. Ви згадали Україну. Подивіться, у нас різні погляди на те, як повинне просуватися (питання) України", - сказав Помпео у розмові з журналістами, стенограму якої поширив держдепартамент США.
У зв'язку з цим він також зауважив, що у деяких питаннях йдеться швидше про спроби знайти рішення, компроміси, моменти, де є взаємний інтерес, щоб досягти прогресу в рішенні деяких з найбільш складних проблем.
Нагадаємо, на зустрічі з Путіним Помпео заявив, що РФ і США можуть працювати разом на благо народів двох країн і всього світу.